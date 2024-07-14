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РФ упродовж пів години обстрілювала з РСЗВ Білопілля на Сумщині: є поранені

14 липня, 2024 неділя
20:40
Війна з Росією Град РФ

Ввечері неділі, 14 липня, російська армія упродовж пів години обстрілювала із реактивної системи залпового вогню місто Білопілля на Сумщині: є поранені

Зміст

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, 14 липня з 17:00 упродовж 30 хвилин росіяни обстрілювали житлові квартали Білопілля Сумського району. За попередніми даними, били з реактивної системи залпового вогню "Град".

Внаслідок атаки двоє цивільних отримали поранення. 

Пошкоджено багатоповерхівку, приватні будинки, гаражні приміщення та лінію електропередач.

За процесуального керівництва Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаї війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

  • Вдень неділі, 14 липня, росіяни завдали удару з артилерії по Нікополю на Дніпропетровщині: двоє людей поранені, зокрема жінка, яка через обстріл отримала ураження струмом.
  • 14 липня російська окупаційна армія обстріляла Мирноград та Лиман на Донеччині, унаслідок чого одна людина загинула, а ще дев'ять поранено.
Теги:
Кримінал
Україна
російська армія
Сумщина
Офіс генпрокурора
воєнні злочини Росії
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