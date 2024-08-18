РФ увечері 18 серпня атакує Україну безпілотниками
Увечері 18 серпня російська окупаційна армія атакувала територію України безпілотниками
Про це повідомляють Повітряні сили.
Близько 23:40 військові повідомили про російські безпілотники у Сумській, Полтавській, Харківській, Херсонській, Миколаївській та Дніпропетровській області.
Уже за 15 хвилин Повітряні сили доповіли, що БПЛА рухалися:
- з Харківщини курсом на Полтавщину,
- на Полтавщині у напрямку Миргорода зі сходу,
- північно-східніше від Миколаєва, північним курсом,
- з Херсонщини на Миколаївщину, курс північно-західний.
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