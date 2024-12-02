РФ увечері вдарила по Криворізькому району: двоє постраждалих
Увечері 2 грудня російська армія завдала удару по Криворізькому району Дніпропетровської області. Внаслідок цього постраждали дві людини
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Близько 17:30 Повітряні сили повідомили про швидкісну ціль з Херсонщини, що рухалася північним курсом. Військові закликали жителів Кривого Рогу перебувати в укриттях.
За словами Лисака, внаслідок цього постраждали дві людини - 85-річного чоловіка госпіталізували в стані середньої тяжкості, а 53-річному чоловіку надали медичну допомогу на місці.
Крім цього, зруйновані два дачні будинки, ще один – пошкоджений. Також понівечений мікроавтобус.
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