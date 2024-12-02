РФ увечері вдарила по Криворізькому району: двоє постраждалих

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Близько 17:30 Повітряні сили повідомили про швидкісну ціль з Херсонщини, що рухалася північним курсом. Військові закликали жителів Кривого Рогу перебувати в укриттях.

За словами Лисака, внаслідок цього постраждали дві людини - 85-річного чоловіка госпіталізували в стані середньої тяжкості, а 53-річному чоловіку надали медичну допомогу на місці.

Крім цього, зруйновані два дачні будинки, ще один – пошкоджений. Також понівечений мікроавтобус.