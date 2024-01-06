РФ в районах Мар’їнки та Новомихайлівки за добу 5 разів намагалася за підтримки авіації прорвати оборону ЗСУ, - Генштаб

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 6 січня.

Ворожі обстріли України

Ворог завдав 8 ракетних та 55 авіаційних ударів, здійснив 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ситуація на основних напрямках фронту

Загалом за добу відбулось 27 бойових зіткнень. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Противник завдав авіаційних ударів в районах Олександрівки, Вовчанська, Приколотного та Чугунівки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Клюси, Єліне, Попівка Чернігівської області; Зноб-Новгородське, Іскрисківщина, Миропільське, Грабовське, Попівка, Пономаренки Сумської області; Червона Зоря, Козача Лопань, Лук'янці, Вовчанськ, Бочкове, Бударки Харківської області.

На Куп’янському напрямку сили оборони відбили 3 атаки противника в районах Синьківки, Петропавлівки, Іванівки Харківської області, де ворог, за підтримки авіації, без успіху намагався покращити тактичне положення. Також противник завдав авіаційного удару в районі Табаївки Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Противник завдав авіаційних ударів в районі Серебрянського лісництва Луганської області та в районах населених пунктів Терни і Спірне Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили атаку в районі Кліщіївки. Ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Нью-Йорк. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Васюківка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку, захисники відбили 5 атак ворога в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 9 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області. Там за підтримки авіації ворог марно намагався покращити тактичне положення. Також противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Олександропіль Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Бердичі, Степове, Ласточкине, Авдіївка, Первомайське.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки, де ворог, за підтримки авіації, 5 разів намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились такі населені пункти Донецької області, як Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Костянтинівка.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Старомайорське. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Вугледар, Урожайне, Старомайорське, Рівнопіль Донецької області.

На Запорізькому напрямку сили оборони відбили 2 атаки противника в районах Роботиного та південніше Новодарівки, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Мала Токмачка та П'ятихатки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Полтавка, Гуляйполе, Чарівне, Оріхів, Новоандріївка, П'ятихатки Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Тягинка, Херсон, Олександрівка Херсонської області та Куцуруб, Очаків Миколаївської області. Окупанти не відмовляються від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 18 безрезультатних штурмових дій, українські воїни й надалі утримують зайняті позиції та завдають загарбникам значних втрат.

Удари Сил оборони по ворожих позиціях

Впродовж доби авіація сил оборони завдала ударів по 19 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 пункту управління, 1 складу боєприпасів, 1 артилерійському засобу, 1 РЛС ППО та по 1 ЗРК "Тор" противника.