Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією РФ в районах Мар’їнки та Новомихайлівки за добу 5 разів намагалася за підтримки авіації прорвати оборону ЗСУ, - Генштаб

РФ в районах Мар’їнки та Новомихайлівки за добу 5 разів намагалася за підтримки авіації прорвати оборону ЗСУ, - Генштаб

6 січня, 2024 субота
19:31
Війна з Росією ЗСУ

Впродовж 6 січня на фронті відбулось 27 бойових зіткнень. В районах Мар’їнки та Новомихайлівки росіяни за підтримки авіації 5 разів намагалися прорвати оборону, проте ЗСУ стримують окупантів

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 6 січня.

Ворожі обстріли України

Ворог завдав 8 ракетних та 55 авіаційних ударів, здійснив 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ситуація на основних напрямках фронту

Загалом за добу відбулось 27 бойових зіткнень. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Противник завдав авіаційних ударів в районах Олександрівки, Вовчанська, Приколотного та Чугунівки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Клюси, Єліне, Попівка Чернігівської області; Зноб-Новгородське, Іскрисківщина, Миропільське, Грабовське, Попівка, Пономаренки Сумської області; Червона Зоря, Козача Лопань, Лук'янці, Вовчанськ, Бочкове, Бударки Харківської області.

На Куп’янському напрямку сили оборони відбили 3 атаки противника в районах Синьківки, Петропавлівки, Іванівки Харківської області, де ворог, за підтримки авіації, без успіху намагався покращити тактичне положення. Також противник завдав авіаційного удару в районі Табаївки Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Противник завдав авіаційних ударів в районі Серебрянського лісництва Луганської області та в районах населених пунктів Терни і Спірне Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили атаку в районі Кліщіївки. Ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Нью-Йорк. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Васюківка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку, захисники відбили 5 атак ворога в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 9 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області. Там за підтримки авіації ворог марно намагався покращити тактичне положення. Також противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Олександропіль Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Бердичі, Степове, Ласточкине, Авдіївка, Первомайське.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки, де ворог, за підтримки авіації, 5 разів намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились такі населені пункти Донецької області, як Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Костянтинівка.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Старомайорське. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Вугледар, Урожайне, Старомайорське, Рівнопіль Донецької області.

На Запорізькому напрямку сили оборони відбили 2 атаки противника в районах Роботиного та південніше Новодарівки, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Мала Токмачка та П'ятихатки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Полтавка, Гуляйполе, Чарівне, Оріхів, Новоандріївка, П'ятихатки Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Тягинка, Херсон, Олександрівка Херсонської області та Куцуруб, Очаків Миколаївської області. Окупанти не відмовляються від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 18 безрезультатних штурмових дій, українські воїни й надалі утримують зайняті позиції та завдають загарбникам значних втрат.

Удари Сил оборони по ворожих позиціях

Впродовж доби авіація сил оборони завдала ударів по 19 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 пункту управління, 1 складу боєприпасів, 1 артилерійському засобу, 1 РЛС ППО та по 1 ЗРК "Тор" противника.

Україна
військові
ЗСУ
Херсонщина
Донеччина
окупанти
Мар’їнка
Авдіївка
Запорізька область
Бахмут
Військові новини
Куп'янськ
Читайте також:
Віктор Ягун
5 січня, 2024 п'ятниця
"Ми бавимось у дуже небезпечну гру з суспільством": генерал-майор СБУ Ягун про поточний стан мобілізації
3 окрема штурмова бригада, ЗСУ
4 січня, 2024 четвер
Командир підрозділу бригади "Рубіж" Сідорін назвав спеціальності, які потрібні на фронті
Рамзан Кадиров
6 січня, 2024 субота
Буданов відреагував на прохання Кадирова про зняття санкцій
Київ
-1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.27
    Купівля 38.27
    Продаж 39.12
  • EUR
    Купівля 41.85
    Продаж 43.02
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
6 січня
19:21
Оновлено
Обстріл Покровська у ніч на 6 січня
Росіяни атакували Покровський район Донеччини ракетами С-300: серед 11 загиблих - 5 дітей, поранено 8 людей
19:15
OPINION
Обкладинка тижневика Княжицбкий. Політика про мобілізпцію
Про мобілізацію, стратегію перемоги і уряд національного порятунку, - підсумки тижня від Миколи Княжицького
18:55
сектор Гази
Руанда каже, що не веде перемовин з Ізраїлем щодо розміщення палестинських біженців із Гази
18:40
Ексклюзив
Глен Грант
За лаштунками багато чого обговорюється в намаганнях зменшити здатність Путіна продовжувати цю війну, - полковник Грант
18:15
На Водохреще посол Британії пірнав у Дніпро разом із киянами
18:07
OPINION
Валерій Пекар
Доведеться міняти систему або міняти прапор над столицею на чужий
18:00
Ексклюзив
Роман Безсмертний
2024 рік має стати роком формування боєздатних сил формату "Рамштайн" і відкриття другого фронту проти Росії, - Безсмертний
18:00
Огляд
кіно, люди дивляться фільм
5 фільмів, які варто подивитися, коли відчуваєте себе самотніми
17:46
деокупаціїя Крим
У ГУР розповіли про втрати окупантів у Криму внаслідок української атаки 4 січня
17:42
Оновлено
Японія землетрус
Землетрус у Японії: кількість загиблих зросла до 126
17:41
Огляд
Еліна Світоліна
Світоліна ефектно повернулась на корт, Довбик найкращий в Ла Лізі та провал Коноплянки: головні новини спорту за тиждень
16:58
штучний інтелект
OpenAI планує запустити онлайн-магазин для кастомних версій ChatGPT
16:54
МЗС
Путін підписав указ про російське громадянство для викрадених з України дітей. У МЗС відреагували
16:37
Ексклюзив
Ігор Лапін
У першу чергу це відповідальність президента Зеленського як Верховного Головнокомандувача: офіцер ЗСУ Лапін про мобілізацію
16:20
Польські F-16 та МіГ-29 у одному строю
F-16 з Данії затримуються на пів року, - ЗМІ
16:14
Молдова
У Молдові припинив роботу тимчасовий центр для приймання біженців з України
16:14
Оновлено
наслідки російського удару
Росіяни скинули дві авіабомби на селище Північне на Донеччині: є загибла і поранена
16:04
OPINION
Богдан Данилишин
Чому бізнес погіршив оцінки поточних результатів
15:41
енергетики
На Київщині та Одещині енергетики працюватимуть у посиленому режимі. Причина
15:25
ЗСУ
Сили оборони на лівобережжі Херсонщини за добу знищили два російські пункти управління БПЛА та комплекс відеоспостереження "Муром-М"
15:20
Ексклюзив
Харків
На сьогодні у ворога немає сил наступати на Харків, - військовий оглядач Попович
15:10
Південна та Північна Корея
Другий день поспіль КНДР стріляє з артилерії в бік Південної Кореї
15:05
Alaska Airlines
Alaska Airlines призупинила польоти 65 літаків після того, як на одному з них випали запасні двері
14:57
Ексклюзив
Володимир Путін
Росія атакує Європу до 2025 року, - Безсмертний
14:25
Оновлено
Марʼяна Безугла
У ВРУ зареєстрували постанову про відкликання Безуглої з посади заступниці голови Комітету з питань нацбезпеки
14:17
Ексклюзив
Глен Грант
Нас цікавить велика риба: британський полковник Грант про удари по території РФ
14:01
OPINION
Андрій Кокотюха
Чому в воюючій Україні гумор конфліктує з почуттям гумору
13:49
планета WASP-121 b
Астрономи з NASA знайшли погодну активність на планеті за 880 світлових років від Землі
13:46
Повітряні сили ЗСУ за 2023 рік знищили 3 800 повітряних цілей РФ
13:28
Оновлено
чорне море, ракетоносій рф
Росія утримує у Чорному морі 5 кораблів, ракетоносіїв немає
13:23
Ексклюзив
В конгресі США сформована коаліція постачання до України ракет дальністю від 300 до 800 км, - Безсмертний
13:20
Авдіївка
Окупанти постійно змінюють напрямки під час спроб оточити Авдіївку, - Тарнавський
13:15
Глініс Джонс
У віці 100 років померла британська акторка Глініс Джонс, яка відома за фільмом "Мері Поппінс"
13:11
Ексклюзив
Окупанти, кримінал, росіяни
В Суходольську окупанти облаштовують катівню для своїх військових, - голова Луганської ОВА Лисогор
12:58
В Україні провели унікальну операцію дитині – пересадку печінки з одномоментною корекцією вади серця
В Україні провели унікальну операцію дитині – пересадку печінки з одномоментною корекцією вади серця
12:39
Су-34
Розвідка Британії пояснила, як збиття трьох російських Су-34 вплинуло на операції РФ на лівому березі Дніпра
12:36
На фото: республіканець Вівек Рамасвамі виконав пісню Емінема
Кандидат у президенти США Рамасвамі заявив, що планує вивести країну з НАТО, - Politico
12:04
OPINION
Костянтин Єлісєєв
Україна — Польща. Чорно-біла дипломатія не годиться
12:00
Ворог обстріляв Нікополь з артилерії: загинула людина
11:43
Володимир Зеленський
Зеленський закликав міжнародну спільноту передати Україні $300 млрд заморожених російських активів
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV