РФ вдарила дроном по найстарішій кам’яній будівлі Сум - Свято-Воскресенському кафедральному собору ПЦУ, який вважають символом міста

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Він розповів, що росіяни завдали удару безпілотником по Свято-Воскресенському кафедральному собору ПЦУ, який розташований у центрі міста. Це пам’ятка архітектури національного значення і найстаріша кам’яна будівля Сум.

Унаслідок удару російського дрона є пошкодження. На місці працюють усі необхідні служби, триває обстеження території.

Станом на 11:00 інформації про постраждалих не надходило.

"Атака по такій святині – ще одне свідчення цинічних злочинів Росії проти цивільних і нашої культурної спадщини", - наголосив Григоров.

фото: Сумська ОВА