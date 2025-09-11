РФ вдарила дроном по найстарішій кам’яній будівлі Сум - Свято-Воскресенському кафедральному собору ПЦУ, який вважають символом міста
Російська терористична армія 11 вересня атакувала безпілотником Свято-Воскресенський кафедральний собор ПЦУ у центрі Сум, який вважають символом міста
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.
Він розповів, що росіяни завдали удару безпілотником по Свято-Воскресенському кафедральному собору ПЦУ, який розташований у центрі міста. Це пам’ятка архітектури національного значення і найстаріша кам’яна будівля Сум.
Унаслідок удару російського дрона є пошкодження. На місці працюють усі необхідні служби, триває обстеження території.
Станом на 11:00 інформації про постраждалих не надходило.
"Атака по такій святині – ще одне свідчення цинічних злочинів Росії проти цивільних і нашої культурної спадщини", - наголосив Григоров.
фото: Сумська ОВА
- Унаслідок російської атаки у ніч на 11 вересня зафіксовано влучання 4 ударних БПЛА на 3 локаціях. Зокрема, у Сумах є влучання по навчальному закладу.
