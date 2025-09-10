Росія запустила ударні безпілотники по Україні: ситуація ввечері 10 вересня
У середу ввечері, 10 вересня, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України
Про це повідомляють Повітряні сили.
О 18:02 БПЛА прямували із Запорізької та Донецької областей на Дніпровщину.
Згодом на Полтавщині зафіксували група безпілотників повз Диканьку курсом на Полтаву.
О 18:23 декілька груп дронів рухались в напрямку Кривого Рогу.
ПС о 18:35 повідомили про БПЛА на Сумщині курсом на Полтавщину. А також нові групи безпілотників прямували повз Хотінь.
О 18:52 помітили дрони курсом на Кропивницький.
О 19:01 БПЛА зафіксували у передмісті Чернігова.
Згодом Повітряні сили поінформували про нові групи безпілотників із півдня, курс на Миколаївщину.
Станом на 19:26 дрони рухались з півночі:
- Групи з Сумщини на Чернігівщину/Полтавщину.
- На сході Чернігівщини західним курсом.
- З Полтавщини на Кременчук/Кіровоградщину.
- З Полтавщини на Черкащину.
Також БПЛА прямували з півдня:
- Групи з Дніпровщини на Кривий Ріг.
- З Херсонщини на Миколаївщину.
- Повз Запоріжжя.
- У напрямку Кропивницького.
- З Кіровоградщини на Черкащину.
Новина доповнюватиметься...
