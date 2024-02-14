РФ вдарила по Миколаївці Донецької області: загинули дві жінки

Про це повідомив голова Донецької області Вадим Філашкін.

"Місто потрапило під обстріл близько 14 години — в зоні ураження опинилася житлова забудова. Наразі відомо про двох загиблих жінок — 62 і 74 років", - написав він.

Крім того, одна людина дістала поранення.

Філашкін в ефірі телемарафону уточнив, що окупанти били балістикою.

Він також зазначив, що минулої ночі окупанти обстріляли Донеччину 1991 раз.