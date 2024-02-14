РФ вдарила по Миколаївці Донецької області: загинули дві жінки
Удень 14 лютого російська окупаційна армія вдарила по Миколаївці Краматорського району Донецької області, внаслідок чого загинули дві цивільні жінки
Про це повідомив голова Донецької області Вадим Філашкін.
"Місто потрапило під обстріл близько 14 години — в зоні ураження опинилася житлова забудова. Наразі відомо про двох загиблих жінок — 62 і 74 років", - написав він.
Крім того, одна людина дістала поранення.
Філашкін в ефірі телемарафону уточнив, що окупанти били балістикою.
Він також зазначив, що минулої ночі окупанти обстріляли Донеччину 1991 раз.
- Увечері 13 лютого російська армія обстріляла Селидове на Донеччині. Ворог поцілив у 5-поверхівку та лікарню. Унаслідок цього загинули 3 людини, 13 людей дістали поранення.
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