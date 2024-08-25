РФ вдарила по Херсону: є загибла, двоє людей поранені

Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Російська армія вдарила по житловому будинку у Дніпровському районі Херсона. Внаслідок “прильоту” оселя – знищена. З-під завалів рятувальники деблокували тіло загиблої жінки", - написав він.

Очільник ОВА додав, що відповідні служби встановлюють особу загиблої.

Згодом голова Херсонської МВА Роман Мрочко поінформував, що до однієї з херсонських лікарень привезли двох постраждалих внаслідок ворожого обстрілу Центрального району Херсона.

24-річний потерпілий у тяжкому стані. Він отримав вибухову та закриту черепно-мозкову травми, контузію, уламкові поранення.

У 53-річного пораненого стан середньої тяжкості.