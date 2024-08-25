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Головна Війна з Росією РФ вдарила по Херсону: є загибла, двоє людей поранені
Оновлено

РФ вдарила по Херсону: є загибла, двоє людей поранені

Ксенія Золотова
25 серпня, 2024 неділя
10:41
Війна з Росією Херсон

Російська армія вдарила по житловому будинку у Дніпровському районі Херсона й вбила цивільну жінку. Також поранення після атаки на центр міста дістали двоє людей

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Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Російська армія вдарила по житловому будинку у Дніпровському районі Херсона. Внаслідок “прильоту” оселя – знищена. З-під завалів рятувальники деблокували тіло загиблої жінки", - написав він.

Очільник ОВА додав, що відповідні служби встановлюють особу загиблої.

Згодом голова Херсонської МВА Роман Мрочко поінформував, що до однієї з херсонських лікарень привезли двох постраждалих внаслідок ворожого обстрілу Центрального району Херсона.

24-річний потерпілий у тяжкому стані. Він отримав вибухову та закриту черепно-мозкову травми, контузію, уламкові поранення.

У 53-річного пораненого стан середньої тяжкості.

  • Вночі та зранку 25 серпня росіяни здійснили 27 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. У Верхньосироватській громаді поранено 10 цивільних, з яких троє - діти.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
Херсон
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