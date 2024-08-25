Окупанти атакували Сумщину ракетою: поранено 10 цивільних, з них троє дітей
Вночі та зранку 25 серпня росіяни здійснили 27 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. У Верхньосироватській громаді поранено 10 цивільних, з яких троє - діти
Про це повідомила Сумська ОВА.
"Верхньосироватська громада: здійснено ракетний удар (один вибух), унаслідок чого поранено 10 цивільних осіб, з них троє дітей", - йдеться у повідомленні.
Усього вночі і зранку на території зафіксовано 85 вибухів.
- У ніч на 25 серпня російська армія вдарила по Краматорську, влучивши у готель. Відомо про трьох постраждалих журналістів з України, США та Британії, один з яких ще перебуває під завалами.
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