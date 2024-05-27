РФ вдарила ракетами по мийці у Снігурівці на Миколаївщині: постраждали двоє людей
Серед дня понеділка, 27 травня, російські війська атакували місто Снігурівка Миколаївської області. Внаслідок влучання по автомийці постраждали двоє людей
Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
За його словами, у місті стався "приліт" ракети в мийку самообслуговування.
У результаті обстрілу поранення зазнали двоє людей. Стан потерпілої дівчини оцінюється як важкий.
"Надважлива військова ціль - відкрита мийка. Раша - терористи", - додав Кім.
- Російська окупаційна армія у неділю, 26 травня, вдарила по аеропорту в Запоріжжі на 10-ту річницю початку боїв за Донецький аеропорт.
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