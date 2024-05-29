РФ вдарила важкою артилерією по Нікополю: двоє постраждалих
Російська окупаційна армія вдень 29 травня атакувала важкою артилерією Нікополь Дніпропетровської області. Унаслідок цього є поранені
Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Зазначається, що через атаку постраждали двоє чоловіків - 64 та 52 років. В обох осколкові поранення. Другий - тяжкий.
"Удари по місту ворог завдав з важкої артилерії. Там пошкоджені бібліотека, магазин та лінія електропередач", - повідомив Лисак.
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