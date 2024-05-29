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РФ вдарила важкою артилерією по Нікополю: двоє постраждалих

29 травня, 2024 середа
13:37
Війна з Росією Обстріл Нікополя

Російська окупаційна армія вдень 29 травня атакувала важкою артилерією Нікополь Дніпропетровської області. Унаслідок цього є поранені

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Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Зазначається, що через атаку постраждали двоє чоловіків - 64 та 52 років. В обох осколкові поранення. Другий - тяжкий.

"Удари по місту ворог завдав з важкої артилерії. Там пошкоджені бібліотека, магазин та лінія електропередач", - повідомив Лисак.

  • Вранці 29 травня російська окупаційна армія атакувала смт Краснопілля Сумської області. Унаслідок цього загинули дві людини, є поранені.
Теги:
Дніпропетровщина
Нікополь
ракетний удар
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2024, середа
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