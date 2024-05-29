РФ зранку атакувала Краснопілля на Сумщині: двоє загиблих
Вранці 29 травня російська окупаційна армія атакувала смт Краснопілля Сумської області. Унаслідок цього загинули дві людини, є поранені
Про це повідомляє в.о. голови Краснопільської громади Ірина Юхта, пише "Суспільне".
Зазначається, що ворог вдарив по центру Краснопілля - між адміністративною будівлею та будинком культури.
Попередньо внаслідок російського удару відомо про двох загиблих цивільних. Також є поранені люди.
- У ніч проти 29 травня російська армія запустила по території України ударні безпілотники з півдня. Оборонцям неба вдалося знищити майже усі ворожі повітряні цілі у трьох областях.
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