РФ зранку атакувала Краснопілля на Сумщині: двоє загиблих

Про це повідомляє в.о. голови Краснопільської громади Ірина Юхта, пише "Суспільне".

Зазначається, що ворог вдарив по центру Краснопілля - між адміністративною будівлею та будинком культури.

Попередньо внаслідок російського удару відомо про двох загиблих цивільних. Також є поранені люди.