РФ від початку доби б'є по Херсонщині: є поранені, пошкоджено заклад культури
Від початку доби 25 вересня російські окупанти атакують Херсонщину КАБами та дронами. Внаслідок атак в облцентрі пошкоджено заклад культури, також є поранені в регіоні
Про це інформує голова Херсонської МВА Роман Мрочко.
За його словами, внаслідок ворожого обстрілу по Центральному районі Херсона зранку отримала травми 24-річна дівчина. В неї діагностували мінно-вибухову травму та контузію. Наразі проводиться дообстеження.
Раніше Мрочко повідомляв, що окупанти близько 09:00 скинули керовані авіабомби на Дніпровський район Херсона. У результаті атаки пошкоджено заклад культури, який тривалий час не працює. Крім того, у сусідніх багатоповерхівках від вибухової хвилі повилітали вікна.
Також Херсонська ОВА повідомляла, що росіяни атакували дронами Антонівку, внаслідок чого постраждав 57-річний чоловік - у нього діагностували уламкові поранення обох ніг.
Крім того, через удари по Антонівці поранення отримали ще двоє чоловіків. Вибухову травму, поранення ніг та передпліччя дістав 74-річний чоловік. Також медики надали допомогу на місці 60-річному мешканцю.
До того ж в ОВА інформували, що через удар російського дрона по Херсону медики доставили до лікарні 63-річного чоловіка - у нього вибухова травма, уламкове поранення передпліччя та ноги.
Також опівночі через російський авіаудар у Хрещенівці постраждала 62-річна місцева жителька, передає ОВА. Крім того, близько 03:00 ранку окупанти атакували з БПЛА Херсон, через що на подвірʼї будинку постраждав 41-річний чоловік.
- У вівторок, 24 вересня, російська армія атакувала з безпілотника Берислав на Херсонщині. У результаті чого загинув чоловік та отримала поранення жінка.
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