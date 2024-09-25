РФ від початку доби б'є по Херсонщині: є поранені, пошкоджено заклад культури

Про це інформує голова Херсонської МВА Роман Мрочко.

За його словами, внаслідок ворожого обстрілу по Центральному районі Херсона зранку отримала травми 24-річна дівчина. В неї діагностували мінно-вибухову травму та контузію. Наразі проводиться дообстеження.

Раніше Мрочко повідомляв, що окупанти близько 09:00 скинули керовані авіабомби на Дніпровський район Херсона. У результаті атаки пошкоджено заклад культури, який тривалий час не працює. Крім того, у сусідніх багатоповерхівках від вибухової хвилі повилітали вікна.

Також Херсонська ОВА повідомляла, що росіяни атакували дронами Антонівку, внаслідок чого постраждав 57-річний чоловік - у нього діагностували уламкові поранення обох ніг.

Крім того, через удари по Антонівці поранення отримали ще двоє чоловіків. Вибухову травму, поранення ніг та передпліччя дістав 74-річний чоловік. Також медики надали допомогу на місці 60-річному мешканцю.

До того ж в ОВА інформували, що через удар російського дрона по Херсону медики доставили до лікарні 63-річного чоловіка - у нього вибухова травма, уламкове поранення передпліччя та ноги.

Також опівночі через російський авіаудар у Хрещенівці постраждала 62-річна місцева жителька, передає ОВА. Крім того, близько 03:00 ранку окупанти атакували з БПЛА Херсон, через що на подвірʼї будинку постраждав 41-річний чоловік.