РФ відбила село Кореньово на Курщині, - DeepState

Про це повідомляє DeepState.

"Ворог захопив село Кореньово (Курщина), а також просунувся у Михайлівці, біля Пантелеймонівки, Піщаного та Андріївки", - йдеться у повідомленні.

OSINT-фахівці також додали важливу інформацію, що зараз на їхній мапі багато змін у процесі верифікації або інформація за добу відсутня.