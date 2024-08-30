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РФ відбила село Кореньово на Курщині, - DeepState

Влад Дідусь
30 серпня, 2024 п'ятниця
00:40
Війна з Росією Суджа, РФ, Курська область

У четвер, 29 серпня, російські терористичні війська зуміли відбити село Кореньово Курської області

Зміст

Про це повідомляє DeepState.

"Ворог захопив село Кореньово (Курщина), а також просунувся у Михайлівці, біля Пантелеймонівки, Піщаного та Андріївки", - йдеться у повідомленні.

OSINT-фахівці також додали важливу інформацію, що зараз на їхній мапі багато змін у процесі верифікації або інформація за добу відсутня.

  • Від початку доби четверга, 29 серпня, на фронті відбулося 156 бойових зіткнень, найбільш активно росіяни атакують на Покровському напрямку.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
Військові новини
Курськ
Суджа
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