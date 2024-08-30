РФ відбила село Кореньово на Курщині, - DeepState
У четвер, 29 серпня, російські терористичні війська зуміли відбити село Кореньово Курської області
Про це повідомляє DeepState.
"Ворог захопив село Кореньово (Курщина), а також просунувся у Михайлівці, біля Пантелеймонівки, Піщаного та Андріївки", - йдеться у повідомленні.
OSINT-фахівці також додали важливу інформацію, що зараз на їхній мапі багато змін у процесі верифікації або інформація за добу відсутня.
- Від початку доби четверга, 29 серпня, на фронті відбулося 156 бойових зіткнень, найбільш активно росіяни атакують на Покровському напрямку.
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