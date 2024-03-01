РФ влаштувала на ТОТ фестиваль, на який прибула "молода агентура", що нібито представляє різні країни світу, - Спротив
Росіяни організували на тимчасово окупованих територіях України фестиваль: туди ворог завозить "молоду агентуру", яка нібито представляє різні світові країни
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
У ЦНС зазначають, що такий фестиваль є пропагандистським дійством. Його мета - легітимізувати окупацію українських територій.
"У межах фестивалю, який відбувається в рамках передвиборчої пропаганди диктатора Володимира Путіна, до РФ звозять маргіналів з правих та лівих радикальних рухів різних країн, які фінансує Кремль", - йдеться в повідомленні.
Така молодь також прибуває на ТОТ. Була зафіксована делегація з сорока людей, які нібито представляють такі країни: Перу, Болівію, Іспанію, Камерун, Єгипет та Німеччину.
"Супровід цим фанатам війни та окупації надають "волонтери" з РФ", - додали в ЦНС.
- 26 лютого повідомлялося, що російські загарбники змушують молодь на тимчасово окупованих територіях України брати участь у "всесвітньому фестивалі молоді". Таким чином РФ прагне зазомбувати юнацтво.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38 Купівля 38Продаж 38.53
- EUR Купівля 41.1Продаж 41.91
- Актуальне
- Важливе