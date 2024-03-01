РФ влаштувала на ТОТ фестиваль, на який прибула "молода агентура", що нібито представляє різні країни світу, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

У ЦНС зазначають, що такий фестиваль є пропагандистським дійством. Його мета - легітимізувати окупацію українських територій.

"У межах фестивалю, який відбувається в рамках передвиборчої пропаганди диктатора Володимира Путіна, до РФ звозять маргіналів з правих та лівих радикальних рухів різних країн, які фінансує Кремль", - йдеться в повідомленні.

Така молодь також прибуває на ТОТ. Була зафіксована делегація з сорока людей, які нібито представляють такі країни: Перу, Болівію, Іспанію, Камерун, Єгипет та Німеччину.

"Супровід цим фанатам війни та окупації надають "волонтери" з РФ", - додали в ЦНС.