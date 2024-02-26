Аби зазомбувати юне населення ТОТ, Росія примушує його брати участь у "фестивалі молоді", - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Окупанти завозять молодих українців з ТОТ України на так званий всесвітній фестиваль молоді", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що до дійства будуть залучені "волонтери" з російських "громадських організацій", зокрема - "Юг молодой" та "Движение первых". У ЦНС акцентують, що окупанти створюють такі організації за прикладом комсомолу з метою промивати мізки українській молоді.

"Для залучення дітей в такі організації окупанти використовують адміністративний ресурс. Зокрема, від директорів шкіл на ТОТ вимагають забезпечити вступ визначеної кількості дітей у добровільно-примусовому порядку", - додали в ЦНС.