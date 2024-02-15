Росіяни влаштували на ТОТ Донеччини пропагандистський "концерт дружби з Якутією", - Спротив
Росіяни на тимчасово окупованій території Донеччини влаштували "концерт дружби з Якутією", аби поширювати свої пропагандистські наративи
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"Окупаційні адміністрації на тимчасово окупованих територіях продовжують влаштовувати гастролі артистів з РФ", - зазначають у ЦНС.
Зокрема, окупанти привезли на ТОТ Донеччини делегацію з арктичного державного інституту культури з міста Якутії для "концерту дружби".
Зазначено, що росіяни змусили місцеву молодь брати участь в організації дійства з якутами, а під час "концерту" звучали наративи окупантів про "один народ" та "визвольну війну".
- 15 лютого ЦНС повідомив, що на тимчасово окупованих територіях України загострюється гуманітарна криза. Найбільш проблемними є економічна та соціальна сфери у районах Донеччини.
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