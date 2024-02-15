Спротив назвав райони ТОТ, де загострюється гуманітарна криза

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Найгірший стан справ зафіксовано у Горлівському та Новотроїцькому районах Донецької області.

Там спостерігається високий рівень безробіття, через що значна частина економічного активного населення покинула окуповані території, депортована або примусово мобілізована до ЗС РФ.

Критичний дефіцит лікарських засобів, та відсутність можливості отримання товарів першої необхідності. Постійні перебої з електро- та газопостачанням. Особливо важко літнім людям та неповнолітні діти, які в силу терористичних загроз з боку окупантів так і не змогли покинути тимчасово окуповані райони.