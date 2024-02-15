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Спротив назвав райони ТОТ, де загострюється гуманітарна криза

15 лютого, 2024 четвер
15:08
Війна з Росією енергетичніа криза

На тимчасово окупованих територіях України загострюється гуманітарна криза. Найбільш проблемними є економічна та соціальна сфери у районах Донеччини

Про це повідомляє Центр національного спротиву. 

Найгірший стан справ зафіксовано у Горлівському та Новотроїцькому районах Донецької області.

Там спостерігається високий рівень безробіття, через що значна частина економічного активного населення покинула окуповані території, депортована або примусово мобілізована до ЗС РФ.

Критичний дефіцит лікарських засобів, та відсутність можливості отримання товарів першої необхідності. Постійні перебої з електро- та газопостачанням. Особливо важко літнім людям та неповнолітні діти, які в силу терористичних загроз з боку окупантів так і не змогли покинути тимчасово окуповані райони. 

  • 13 лютого повідомлялось, що на тимчасово окупованих територіях Запорізької області загарбники проводять зустрічі з місцевими фермерами і вимагають їх оформити свій бізнес за законодавством РФ.
  • 14 лютого стало відомо, що після так званих "виборів" президента РФ окупанти планують з ТОТ вивозити українців, а на їхнє місце завозити "етнічних росіян", щоб у подальшому ускладнити реінтеграцію.
  • 14 лютого повідомлялось, що російські поліцейські за вказівкою Міністерства внутрішніх справ РФ агітують українських випускників на тимчасово окупованих територіях вступати у військові виші окупантів.

Теги:
Україна
Росія
Донеччина
окуповані території
окупанти
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