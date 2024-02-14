Окупанти після "виборів" президента РФ планують завозити на ТОТ росіян на місце українців, - Спротив
Після так званих "виборів" президента РФ окупанти планують з ТОТ вивозити українців, а на їхнє місце завозити "етнічних росіян", щоб у подальшому ускладнити реінтеграцію
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Зазначається, що таким чином влада РФ продовжує "імплементацію стратегії етнічної чистки українців на тимчасово окупованих територіях України".
Першим етапом було проведення системних фільтрацій задля витіснення патріотів.
"На другому етапі росіяни будуть масово депортувати українців на територію РФ, таким чином змінюючи етнічний склад українських територій. На місце українців окупанти планують етнічних росіян. Причиною тому є ускладнення реінтеграції тимчасово окупованих територій після деокупації", - пишуть в ЦНС.
Дана практика застосовувалась радянським режимом.
- 4 жовтня Міжнародний комітут Червоного Хреста закликав білоруське відділення організації відправити у відставку голову Дмитра Шевцова, який раніше підтвердив свою участь у депортації дітей із тимчасово окупованих російськими військами територій України.
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