МВС РФ надіслало вказівку поліцейським агітувати українських школярів на ТОТ вступати у військові виші окупантів, - Спротив
Російські поліцейські за вказівкою Міністерства внутрішніх справ РФ агітують українських випускників на тимчасово окупованих територіях вступати у військові виші окупантів
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Відомо, що ворог планує залучити якнайбільше українських школярів для навчання у військових вишах на території РФ або у закладах системи російського МВС.
ЦНС зазначає, що МВС Росії надіслало розпорядження щодо рекрутингу українських одинадцятикласників поліцейськими "районних відділів поліції РФ" на тимчасово окупованих територіях.
Окупанти обіцяють школярам стипендію та подальше продовження служби на території Росії у системі МВС.
- 11 січня повідомлялося, що росіяни прагнуть набрати студентів до своїх псевдоуніверситетів на тимчасово окупованих українських територіях.
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