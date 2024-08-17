РФ вночі атакувала Україну "Іскандером" та дронами: сили ППО збили 14 БПЛА

Про це повідомляє командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Так, ворог завдав удару крилатою ракетою "Іскандер-К" по місту Суми, пуски ворожої цілі відбулися із Воронезької області. Крім цього, РФ атакувала 14 ударними БПЛА типу "Shahed" із районів Приморсько-Ахтарська, Єйська та Курська.

Усі 14 шахедів було збито у Миколаївській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Київській областях.