РФ вночі атакувала Україну "Іскандером" та дронами: сили ППО збили 14 БПЛА
У ніч проти 17 серпня російська армія запустила по території України крилату ракету "Іскандер-К" і БПЛА типу "шахед". Українські сили ППО знищили усі 14 дронів
Про це повідомляє командувач Повітряних сил Микола Олещук.
Так, ворог завдав удару крилатою ракетою "Іскандер-К" по місту Суми, пуски ворожої цілі відбулися із Воронезької області. Крім цього, РФ атакувала 14 ударними БПЛА типу "Shahed" із районів Приморсько-Ахтарська, Єйська та Курська.
Усі 14 шахедів було збито у Миколаївській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Київській областях.
- Пізно ввечері, 16 серпня, Росія запустила на територію Україні низку безпілотників. Вночі, 17 серпня, у Київській області працювала ППО. Під ранок у Сумах сталося влучання, унаслідок чого постраждала одна людина.
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