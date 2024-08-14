РФ вночі атакувала Україну ракетами і БПЛА: скільки ворожих цілей збила ППО

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Зазначається, що Росія запустила дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 із повітряного простору Білгородської та 23 ударні БПЛА типу Shahed із районів Чауди, Єйська та Курська.

Натомість українські сили ППО знищили 17 ворожих БПЛА у Миколаївській, Черкаській, Кіровоградській, Київській, Запорізькій, Сумській, Харківській та Житомирській та областях.