РФ вночі атакувала Україну ракетами і БПЛА: скільки ворожих цілей збила ППО
У ніч проти 14 серпня російська армія атакувала територію України 23 безпілотниками і 2 ракетами. Українська ППО знищила 17 ворожих дронів
Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.
Зазначається, що Росія запустила дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 із повітряного простору Білгородської та 23 ударні БПЛА типу Shahed із районів Чауди, Єйська та Курська.
Натомість українські сили ППО знищили 17 ворожих БПЛА у Миколаївській, Черкаській, Кіровоградській, Київській, Запорізькій, Сумській, Харківській та Житомирській та областях.
- Російська армія у ніч на 14 серпня запустила на територію України "шахеди". У Житомирській і Чернігівській областях постраждали інфраструктурні об'єкти.
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