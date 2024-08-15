РФ вночі атакувала Україну "шахедами" і ракетами: сили ППО знищили всі 29 дронів

Про це повідомляє командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Так, уночі ворог запустив 3 керовані авіаційні ракети Х-59 із повітряного простору Курської області, а також 29 ударних БПЛА типу Shahed із районів Приморсько-Ахтарська, Єйська та Курська.

Зазначається, що всі 29 БПЛА були знищені в Миколаївській, Черкаській, Кіровоградській, Херсонській, Запорізькій, Сумській, Чернігівській та Київській областях.