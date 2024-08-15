РФ вночі атакувала Україну "шахедами" і ракетами: сили ППО знищили всі 29 дронів
У ніч проти 15 серпня російська армія запустила по території України ударні БПЛА і три ракети Х-59. Українські сили ППО знищили всі 29 безпілотників
Про це повідомляє командувач Повітряних сил Микола Олещук.
Так, уночі ворог запустив 3 керовані авіаційні ракети Х-59 із повітряного простору Курської області, а також 29 ударних БПЛА типу Shahed із районів Приморсько-Ахтарська, Єйська та Курська.
Зазначається, що всі 29 БПЛА були знищені в Миколаївській, Черкаській, Кіровоградській, Херсонській, Запорізькій, Сумській, Чернігівській та Київській областях.
- Російська окупаційна армія вночі четверга, 15 серпня, запустила на територію України "шахеди" та ракети: у Черкаській та Полтавській областях було чутно звуки вибухів.
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