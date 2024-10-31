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РФ вночі запустила по Україні БПЛА і ракети різного типу: сили ППО знищили 19 цілей

Катерина Єсікова
31 жовтня, 2024 четвер
08:42
Війна з Росією ППО

У ніч проти 31 жовтня Росія атакувала Україну ракетами різного типу та безпілотниками. Українська ППО знищила дві ракети та 17 "шахедів"

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Про це повідомляють Повітряні сили.

Зазначається, що російські окупанти атакували ввечері 30 жовтня міст через Білгород-Дністровський лиман у Затоці на Одещині. Було випущено дві балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 із Криму та вісім керованих авіаційних ракет Х-59/69 із літаків тактичної авіації над акваторією Чорного моря.

Також окупанти завдали удару двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Ростовської області по Краматорську.

Тим часом ворог атакував Україну 43 ударними БПЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу. Протиповітряна оборона працювала у Одеській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Полтавській областях.

"Окрім двох збитих керованих авіаційних ракет Х-59/69 увечері на Одещині, станом на 08:00 підтверджено збиття 17 ворожих БПЛА. 23 безпілотники локаційно втрачено, ще три російські БПЛА вийшли з підконтрольного повітряного простору у напрямку РФ та тимчасово окупованої території України", - додали військові.

  • Ввечері середи, 30 жовтня, російські терористи обстріляли житловий будинок у Харкові. Відомо про загиблу дитину та 35 постраждалих.
  • Того ж вечора російські терористи запустили ударні БПЛА "шахеди" для обстрілу України. ППО працювала в Києві та Київській області.

     
Теги:
Новини
Україна
ППО
російська армія
Одещина
ЗСУ
Донеччина
безпілотник
Військові новини
ракетний удар
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