РФ вночі запустила по Україні БПЛА і ракети різного типу: сили ППО знищили 19 цілей
У ніч проти 31 жовтня Росія атакувала Україну ракетами різного типу та безпілотниками. Українська ППО знищила дві ракети та 17 "шахедів"
Про це повідомляють Повітряні сили.
Зазначається, що російські окупанти атакували ввечері 30 жовтня міст через Білгород-Дністровський лиман у Затоці на Одещині. Було випущено дві балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 із Криму та вісім керованих авіаційних ракет Х-59/69 із літаків тактичної авіації над акваторією Чорного моря.
Також окупанти завдали удару двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Ростовської області по Краматорську.
Тим часом ворог атакував Україну 43 ударними БПЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу. Протиповітряна оборона працювала у Одеській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Полтавській областях.
"Окрім двох збитих керованих авіаційних ракет Х-59/69 увечері на Одещині, станом на 08:00 підтверджено збиття 17 ворожих БПЛА. 23 безпілотники локаційно втрачено, ще три російські БПЛА вийшли з підконтрольного повітряного простору у напрямку РФ та тимчасово окупованої території України", - додали військові.
- Ввечері середи, 30 жовтня, російські терористи обстріляли житловий будинок у Харкові. Відомо про загиблу дитину та 35 постраждалих.
- Того ж вечора російські терористи запустили ударні БПЛА "шахеди" для обстрілу України. ППО працювала в Києві та Київській області.
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