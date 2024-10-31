РФ вночі запустила по Україні БПЛА і ракети різного типу: сили ППО знищили 19 цілей

Про це повідомляють Повітряні сили.

Зазначається, що російські окупанти атакували ввечері 30 жовтня міст через Білгород-Дністровський лиман у Затоці на Одещині. Було випущено дві балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 із Криму та вісім керованих авіаційних ракет Х-59/69 із літаків тактичної авіації над акваторією Чорного моря.

Також окупанти завдали удару двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Ростовської області по Краматорську.

Тим часом ворог атакував Україну 43 ударними БПЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу. Протиповітряна оборона працювала у Одеській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Полтавській областях.

"Окрім двох збитих керованих авіаційних ракет Х-59/69 увечері на Одещині, станом на 08:00 підтверджено збиття 17 ворожих БПЛА. 23 безпілотники локаційно втрачено, ще три російські БПЛА вийшли з підконтрольного повітряного простору у напрямку РФ та тимчасово окупованої території України", - додали військові.