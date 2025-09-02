РФ вранці атакує дронами Київ та область: у столиці спрацювала ППО

О 08:59 Повітряні сили ЗС України попередили про загрозу застосування ворогом ударних дронів у Вишгородському районі Київської області.

О 09:07 загроза поширилась на Київ.

О 09:21 БПЛА рухались курсом на Вишгород, Димер, Гостомель, Бучу.

О 09:31 Київська обласна військова адміністрація повідомила, що у повітряному просторі області зафіксовано БПЛА. Сили ППО працюють по цілі.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак о 09:36 повідомив про роботу ППО в столиці.

"Жодних воєнних цілей росія не переслідує зараз, атакує місто в робочий час, коли на вулицях багато людей. Бережіть себе", - написав він.

Водночас мер Києва Віталій Кличко уточнив, що ППО працює на лівому березі столиці.

О 09:40 дрони змінили курс на Київ, Васильків, Борову.

О 09:59 Кличко сповістив про БПЛА над центром столиці.