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РФ втратила за добу 1580 окупантів, 13 танків і 22 бронемашини
Протягом минулої доби російська окупаційна армія на війні в Україні втратила 1580 військових. Сили оборони знищили низку ворожої техніки, зокрема 13 танків
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.12.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 78 950 (+1580) осіб,
- танків ‒ 9506 (+13) од,
- бойових броньованих машин ‒ 19 472 (+22) од,
- артилерійських систем – 21 023 (+21) од,
- РСЗВ – 1253 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1020 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19 977 (+31),
- крилаті ракети ‒ 2855 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 30 843 (+97) од,
- спеціальна техніка ‒ 3630 (+2) од.
Дані уточнюються.
- Російські солдати тонуть під час спроб висадитися на островах Херсонської області - потрапляють під удар дрона та втрачають контроль.
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