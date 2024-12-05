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Війна з Росією: хроніка
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РФ втратила за добу 1580 окупантів, 13 танків і 22 бронемашини

Катерина Єсікова
5 грудня, 2024 четвер
07:55
Війна з Росією втрати окупантів

Протягом минулої доби російська окупаційна армія на війні в Україні втратила 1580 військових. Сили оборони знищили низку ворожої техніки, зокрема 13 танків

Зміст

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.12.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 78 950 (+1580) осіб,
  • танків ‒ 9506 (+13) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 19 472 (+22) од,
  • артилерійських систем – 21 023 (+21) од,
  • РСЗВ – 1253 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1020 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19 977 (+31),
  • крилаті ракети ‒ 2855 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 30 843 (+97) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3630 (+2) од.

Дані уточнюються.

  • Російські солдати тонуть під час спроб висадитися на островах Херсонської області - потрапляють під удар дрона та втрачають контроль.
Теги:
Новини
Росія
російська армія
окупанти
Військові новини
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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