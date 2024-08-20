Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією РФ за час повномасштабної війни запустила по Україні понад 9,6 тис. ракет і майже 14 тис. ударних БПЛА, - Сирський

РФ за час повномасштабної війни запустила по Україні понад 9,6 тис. ракет і майже 14 тис. ударних БПЛА, - Сирський

Дар'я Куркіна
20 серпня, 2024 вiвторок
19:45
Війна з Росією Олександр Сирський

Російські окупанти від початку повномасштабного вторгнення застосували для ударів по Україні понад 9,6 тис. ракет і майже 14 тис. ударних дронів, 9,2 тис. з яких знищили сили ППО

Зміст

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на Конгресі місцевих та регіональних влад при президентові України, передає Інтерфакс-Україна.

"Від початку широкомасштабної агресії противник застосував понад 9,6 тис. ракет і майже 14 тис. ударних дронів. Засобами протиповітряної оборони знищено понад 2,4 тис. ракет і 9,2 тис. безпілотників", - сказав він.

За даними Сирського, з 9627 російських ракет 5197 мали на меті вдарити по цивільних обʼєктах України.

Також головнокомандувач ЗСУ підкреслив, що ворог витрачає втричі більше артилерійських боєприпасів, ніж українські військові. За його словами, із 6 до 14 серпня РФ витратила 400,63 тис. артилерійських боєприпасів, або в середньому 44,5 тис. на добу. Це утричі більше за витрати ЗСУ, котрі становлять відповідно 131,46 тис., або 14,6 тис. на добу.

"Противник підтримує високу інтенсивність артилерійських обстрілів по позиціях наших військ на сході та півдні України. Наразі щодня він витрачає до 45 тис. боєприпасів", - додав Сирський.

Він продовжив, що в липні-серпні 2024 року співвідношення витрачання артилерійських боєприпасів є 3:1, що, як зауважив Сирський, краще за статистику січня-травня цього року - 7:1, тобто близько 70 тис. до 10 тис. щодня.

Водночас головнокомандувач наголосив, що протягом жовтня-грудня 2023 року окупант витрачав щодня понад 30 тис. артилерійських боєприпасів, коли Україна - до 10 тис., а в серпні-вересні 2023 року - відповідно приблизно 20 тис. та близько 13 тис.

  • У ніч проти 20 серпня російська окупаційна армія запустила по території України ударні БПЛА та ракети різних типів. Сили ППО знищили 28 повітряних цілей ворога.

Теги:
Україна
Росія
зброя
ППО
російська армія
ЗСУ
безпілотник
ракетний удар
протиповітряна оборона
Олександр Сирський
Читайте також:
Придністров'я
Автор
18 серпня, 2024 неділя
"Ні на що не натякаю, але..." Волонтер Тарас Чмут оприлюднив карту Придністров'я
Артем Дмитрук
Автор Влад Дідусь
17 серпня, 2024 субота
Нардеп Дмитрук обурений "діями ЗСУ" в Курській області. У відповідь офіцер Карась оголосив "полювання" на політика
Автор Світлана Кравченко
19 серпня, 2024 понедiлок
Шпигували за ЗСУ і скоординували удар по енергооб'єкту: чинного й колишнього поліцейських підозрюють у держзраді
Київ
+34°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.15
    Купівля 41.15
    Продаж 41.63
  • EUR
    Купівля 45.35
    Продаж 46.1
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
20 серпня
20:12
Ексклюзив
обшуки у церкві УПЦ МП у Львові
Щоб поставити крапку в існуванні російської церкви в Україні, потрібні ефективні дії уряду, - Княжицький
20:03
Курська область
Роспропаганда без жодних доказів звинуватила ЗСУ у розстрілі цивільних жителів Курщини, - ЦПД
20:03
OPINION
Віталій Портников
Церква війни поза законом. Колонка Віталія Портникова
20:00
Війна з Росією, ЗСУ
Уряд ухвалив створити службу супроводу військових
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 909-го дня війни: Рада підтримала законопроєкт про заборону діяльності РПЦ в Україні, росіянин підірвав штаб із офіцерами РФ
19:33
Уряд ухвалив програму забезпечення питною водою 9 областей України
19:06
грузія
Правляча партія Грузії заявила про намір переписати конституцію "для відновлення територіальної цілісності відповідно до нових реалій"
19:03
безпілотник
Агенція Міноборони з початку року законтрактувала безпілотників на 30 млрд грн
19:02
Патрік ван Леувен
Колишній тренер "Шахтаря" і "Зорі" знайшов роботу у нижчій лізі України
18:32
Ексклюзив
"Останні три дні артилерія не змовкає": військова журналістка Прудкова про ситуацію на Покровському напрямку
18:29
Коронавірус
У Києві зростає кількість тяжких хворих на коронавірус
18:25
діти війна
Росіяни вдарили по кафе на Запоріжжі: поранено трьох дітей
18:25
зброя
Рада змінила порядок отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю
18:24
смерть рашистським окупантам
"Матері та дружини пишуть листи Путіну": "Атеш" розповів про величезні втрати росіян на Покровському напрямку
18:19
світло
В Укренерго розповіли, коли вимикатимуть світло 21 серпня
18:18
Ексклюзив
Збройні Сили України
У Defense Express пояснили, чому "на Курщині воєнне диво, а під Покровськом - проблеми"
18:10
Олександр Сирський
ЗСУ контролюють 1263 кв. км Курської області, - Сирський
18:00
OPINION
Ірина Федорів
Верховна Рада заборонила діяльність ФСБ в рясах. Що далі?
18:00
Аналітика
Михайло Мудрик, Челсі, АПЛ
У Мудрика серйозні проблеми в "Челсі", але є вихід. Пояснюємо
17:54
Фігурку Боби Фетта із "Зоряних війн" продали за $1,3 млн, що зробило її найдорожчою іграшкою в історії
17:53
Пеп Лейндерс
"Потрібно заслужити право грати в Лізі чемпіонів": тренер "Зальцбурга" зробив заяву перед матчем з "Динамо"
17:47
укриття на Похилій
На Полтавщині виявили ризикові тендери на укриття вартістю понад 89 млн грн
17:34
Війна з Росією, ЗСУ, військові
На фронті за добу відбулося 87 боєзіткнень: понад третину від усіх атак росіяни здійснили на Покровському напрямку
17:26
медичний канабіс
В Україні затвердили можливість використання канабісу у медичних цілях: нардепка Стефанишина розповіла, як функціонуватиме цей закон
17:23
Девʼята робота Бенксі
Лондонський зоопарк подякував Бенксі за увагу до дикої природи і прибрав його графіті
17:19
Азербайджан
Азербайджан подав офіційну заяву на вступ до БРІКС
17:10
Василь Ломаченко та Анатолій Ломаченко (праворуч)
"Безбожники думають, що перемогли": Ломаченко висловився щодо заборони діяльності РПЦ в Україні
17:06
Оновлено
Верховна Рада
Парламент ухвалив закон про статус військових, які воюють на території РФ
17:01
Курська область
МЗС РФ викликало повіреного США через "участь американської ПВК" у діях на Курщині
16:55
Верховна Рада
Профільний комітет рекомендував Раді ратифікувати Римський статут
16:32
У трьох містах України затримали підпалювачів автівок та помешкань військових Сил оборони
16:31
Путін та Лукашенко
Росія активізувала наративи про "розкол" між військовим та політичним керівництвом України, - ЦПД
16:17
Росіянин підірвав штаб з офіцерами РФ "шторм зет" і перейшов на бік України
Росіянин підірвав штаб з офіцерами РФ "шторм зет" і перейшов на бік України: ГУР оприлюднило подробиці спецоперації "Очерет"
16:15
Майкл Медсен
Зірку "Убити Білла" та "Мерзенної вісімки" Майкла Медсена заарештували за звинуваченням у домашньому насильстві
16:05
OPINION
Кирило Сазонов
Немає прямих перемовин з Росією. Взагалі
16:02
Ексклюзив
Тотальна перевага РФ у людському ресурсі: начальник розвідки артилерії 4-ї бригади "Рубіж" про ситуацію на сході
16:01
У Кривому Розі відкрили найбільшу в Україні "Школу супергероїв"
16:00
Всеволод Князєв
ВАКС призначив дату розгляду справи ексголови Верховного Суду Князєва
15:57
Херсонська область
Росіяни атакували Херсонщину: через скидання вибухівки з дрона постраждали троє людей
15:42
Уряд розподілив близько 5 млрд грн на шкільні укриття у 8 областях
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV