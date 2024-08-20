Українська ППО знищила 28 повітряних цілей РФ: у ПС відзвітували про нічну атаку
У ніч проти 20 серпня російська окупаційна армія запустила по території України ударні БПЛА та ракети різних типів. Сили ППО знищили 28 повітряних цілей ворога
Про це повідомляє командувач Повітряних сил Микола Олещук.
Так, вночі РФ запустила дві балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької області, крилату ракету "Іскандер-К" із Брянської області, керовані авіаційні ракети Х-59 із повітряного простору Курської та Запорізької областей, а також 26 ударних БПЛА типу Shahed з районів Приморсько-Ахтарська, Єйська та Курська.
Українські сили ППО знищили 28 повітряних цілей: одну крилату ракету "Іскандер-К", дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 25 ударних БПЛА Shahed-131/136.
Це сталося у межах Київської, Дніпропетровської, Миколаївської, Херсонської, Вінницької, Хмельницької, Кіровоградської, Сумської та Чернігівської областей.
- Уночі та зранку 20 серпня російська армія запустила ударні безпілотники та ракети для атаки на Україну. Вибухи лунали у Хмельницькій і Київській областях. Оборонцям неба вдалося збити усі ворожі цілі на підступах до Києва.
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