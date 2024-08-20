Українська ППО знищила 28 повітряних цілей РФ: у ПС відзвітували про нічну атаку

Про це повідомляє командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Так, вночі РФ запустила дві балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької області, крилату ракету "Іскандер-К" із Брянської області, керовані авіаційні ракети Х-59 із повітряного простору Курської та Запорізької областей, а також 26 ударних БПЛА типу Shahed з районів Приморсько-Ахтарська, Єйська та Курська.

Українські сили ППО знищили 28 повітряних цілей: одну крилату ракету "Іскандер-К", дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 25 ударних БПЛА Shahed-131/136.

Це сталося у межах Київської, Дніпропетровської, Миколаївської, Херсонської, Вінницької, Хмельницької, Кіровоградської, Сумської та Чернігівської областей.