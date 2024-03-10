РФ за день атакувала 11 дронами Нікопольщину: майже 2 тис. жителів залишилися без води

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Протягом усього дня агресор не полишав у спокої Нікопольщину. Атакував 11 дронами-камікадзе. А ще - двічі вдарив з важкої артилерії. Випустив майже півтора десятка снарядів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок атаки пошкоджені дві багатоповерхівки, інфраструктурний обʼєкт і енергетичне обладнання. Також майже 2 тисячі абонентів залишилися без водопостачання.