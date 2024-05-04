РФ за добу 2127 разів атакувала Донеччину: троє загиблих, 7 поранених
Російська окупаційна армія протягом минулої доби завдала 2127 ударів по Донецькій області. Унаслідок цього загинули троє людей, ще сім отримали поранення
Про це повідомляє Національна поліція Донецької області.
Зазначається, що внаслідок російських атак постраждали 13 населених пунктів - міста Костянтинівка, Курахове, Лиман, Сіверськ, Торецьк, Часів Яр, селище Іллінка, села Богоявленка, Галицинівка, Калинове, Нетайлове, Прогрес, Рідкодуб.
Також пошкоджені 78 цивільних об’єктів - 57 житлових будинків, адмінбудівлі, гаражі, автотранспорт, газопровід, ЛЕП.
Російський ворог вдарив з РСЗВ "Ураган" Курахове. Через це загинули дві людини, також двоє поранених. У Часовому Яру від удару дроном загинув мирний житель, ще двоє отримали травми.
Крім того, встановлено інформацію про загибель цивільної особи в селі Дружба, яку було вбито 2 травня. Ворог поцілив по людині, яка їхала на велосипеді з хлібом.
- Увечері 2 травня російські окупанти атакували с. Мемрик Покровського району на Донеччині, внаслідок чого загинули жінка та дитина.
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