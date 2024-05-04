РФ за добу 2127 разів атакувала Донеччину: троє загиблих, 7 поранених

Про це повідомляє Національна поліція Донецької області.

Зазначається, що внаслідок російських атак постраждали 13 населених пунктів - міста Костянтинівка, Курахове, Лиман, Сіверськ, Торецьк, Часів Яр, селище Іллінка, села Богоявленка, Галицинівка, Калинове, Нетайлове, Прогрес, Рідкодуб.

Також пошкоджені 78 цивільних об’єктів - 57 житлових будинків, адмінбудівлі, гаражі, автотранспорт, газопровід, ЛЕП.

Російський ворог вдарив з РСЗВ "Ураган" Курахове. Через це загинули дві людини, також двоє поранених. У Часовому Яру від удару дроном загинув мирний житель, ще двоє отримали травми.

Крім того, встановлено інформацію про загибель цивільної особи в селі Дружба, яку було вбито 2 травня. Ворог поцілив по людині, яка їхала на велосипеді з хлібом.