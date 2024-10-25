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РФ за добу війни в Україні втратила 1630 військових, 7 танків та 34 артсистеми

Катерина Ганжа
25 жовтня, 2024 п'ятниця
07:50
Війна з Росією Війна з Росією, ЗСУ, військові

Протягом минулої доби російська окупаційна армія втратила на війні в Україні 1630 військових. Також українські захисники знищили 7 ворожих танків та 34 артсистеми

Зміст

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.10.24 орієнтовно склали: 

  • особового складу ‒ близько 685910 (+1630) осіб,
  • танків ‒ 9097 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 18287 (+33) од,
  • артилерійських систем – 19753 (+34) од,
  • РСЗВ – 1238 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 982 (+1) од,
  • літаків – 369(+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17670 (+73),
  • крилаті ракети ‒ 2625 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 27365 (+79) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3535 (+22).

У Генштабі зазначили, що дані уточнюються. 

Теги:
Новини
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
окупанти
втрати окупантів
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