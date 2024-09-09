РФ залучає курсантів до війни проти України через брак особового складу на Херсонщині й Запоріжжі, - "Атеш"
Російські окупанти залучають до війни проти України курсантів військових навчальних закладів через нестачу особового складу на напрямках, зокрема на Херсонському й Запорізькому
Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".
У повідомленні йдеться, що ворог відправляє курсантів у "довгострокові відрядження", де вони керують підрозділами як командири відділень і взводів, а також беруть участь у штурмах.
"Натомість вони набувають статусу учасника бойових дій та автоматичного закриття іспитів за семестр. Нікого не здивує, якщо рашисти почнуть відправляти у бій школярів з "Юнармії", як це робив один відомий художник незадовго до своєї смерті", - кажуть партизани.
За словами "Атеш", раніше росіяни перекинули свої підрозділи для штурмів на Покровській ділянці фронту. Таким чином ворог також намагався зупинити просування ЗСУ в Курській області, "попри власні значні втрати вбитими та пораненими, та не встигнувши відновити чисельність".
- 6 вересня партизани з руху спротиву "Атеш" провели розвідку бази чорноморського флоту в тимчасово окупованому Севастополі.
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