РФ запустила безпілотники по території України: куди рухаються дрони

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

О 20:28 з’явилася інформація про ударні БПЛА, які рухалися з Херсонщини на Миколаївщину.

О 22:03 Повітряні сили попередили про групи ударних БПЛА із півночі Чернігівщини.

Станом на 22:35 повідомлялося про ударні БПЛА, які рухалися через північ Сумщини.

"Чернігівщина: БПЛА курсом на Борзну, Срібне", - написали Повітряні сили о 23:19.

Станом на 23:58 з’явилася інформація про нові групи ударних БПЛА на Донеччині.

"Групи ударних БПЛА із півночі Сумщини! Повз Шостку, Семенівку, Новгород-Сіверський", - написали Повітряні сили о 01:57.

Оновлення щодо руху дронів станом на 05:59:

Донеччина: ударні БПЛА - курсом на Новомиколаївку.

Дніпровщина: БПЛА - повз Покровське.

Новина доповнюватиметься…