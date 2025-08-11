РФ запустила безпілотники по території України: куди рухаються дрони
Увечері неділі, 10 серпня, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України
Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.
О 20:28 з’явилася інформація про ударні БПЛА, які рухалися з Херсонщини на Миколаївщину.
О 22:03 Повітряні сили попередили про групи ударних БПЛА із півночі Чернігівщини.
Станом на 22:35 повідомлялося про ударні БПЛА, які рухалися через північ Сумщини.
"Чернігівщина: БПЛА курсом на Борзну, Срібне", - написали Повітряні сили о 23:19.
Станом на 23:58 з’явилася інформація про нові групи ударних БПЛА на Донеччині.
"Групи ударних БПЛА із півночі Сумщини! Повз Шостку, Семенівку, Новгород-Сіверський", - написали Повітряні сили о 01:57.
Оновлення щодо руху дронів станом на 05:59:
- Донеччина: ударні БПЛА - курсом на Новомиколаївку.
- Дніпровщина: БПЛА - повз Покровське.
Новина доповнюватиметься…
- Біла Церква
