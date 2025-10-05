РФ запустила безпілотники по території України: ситуація ввечері 5 жовтня

Про це інформують повітряні сили ЗСУ.

О 17:37 повідомлялося про кілька ворожих дронів у районі Куликівки та Березної на Чернігівщині.

О 18:16 Повітряні сили попередили, що група ворожих безпілотників з Донеччини рухається на Дніпровщину.

О 18:41 ПС повідомили, що група ворожих БПЛА на півночі Донеччини прямує на північ.

О 19:31 з’явилася інформація про рух БПЛА на Суми з півночі.

Станом на 19:38 повідомлялося про БПЛА:

на півночі Дніпровщини, курсом на захід.

В центрі Сумщини, курсом на південний захід.

О 19:52 ПС повідомили, що ворожі безпілотники рухаються з Брянської області Росії на північ Чернігівщини.

Станом на 20:29 ворожі дрони перебували:

на півночі Чернігівщини, курсом на Чернігів.

На заході Сумщини, курсом на Чернігівщину.

Нові "шахеди" з Курської області РФ рухалися на Сумщину.

Станом на 20:59 БПЛА фіксували:

на півночі Полтавщини, курсом на Миргород.

На півдні Сумщини, курсом на Тростянець.

На півночі Харківщини, курсом на Богодухів.

