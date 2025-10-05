РФ запустила безпілотники по території України: ситуація ввечері 5 жовтня
Надвечір неділі, 5 жовтня, російська окупаційна армія продовжила запускати ударні безпілотники по території України
Про це інформують повітряні сили ЗСУ.
О 17:37 повідомлялося про кілька ворожих дронів у районі Куликівки та Березної на Чернігівщині.
О 18:16 Повітряні сили попередили, що група ворожих безпілотників з Донеччини рухається на Дніпровщину.
О 18:41 ПС повідомили, що група ворожих БПЛА на півночі Донеччини прямує на північ.
О 19:31 з’явилася інформація про рух БПЛА на Суми з півночі.
Станом на 19:38 повідомлялося про БПЛА:
- на півночі Дніпровщини, курсом на захід.
- В центрі Сумщини, курсом на південний захід.
О 19:52 ПС повідомили, що ворожі безпілотники рухаються з Брянської області Росії на північ Чернігівщини.
Станом на 20:29 ворожі дрони перебували:
- на півночі Чернігівщини, курсом на Чернігів.
- На заході Сумщини, курсом на Чернігівщину.
- Нові "шахеди" з Курської області РФ рухалися на Сумщину.
Станом на 20:59 БПЛА фіксували:
- на півночі Полтавщини, курсом на Миргород.
- На півдні Сумщини, курсом на Тростянець.
- На півночі Харківщини, курсом на Богодухів.
Новина доповнюватиметься…
- Біла Церква
