Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією РФ запустила безпілотники по території України: ситуація ввечері 5 жовтня
Оновлено

РФ запустила безпілотники по території України: ситуація ввечері 5 жовтня

Катерина Ганжа
5 жовтня, 2025 неділя
21:02
Війна з Росією БПЛА "шахед", безпілотник, дрон

Надвечір неділі, 5 жовтня, російська окупаційна армія продовжила запускати ударні безпілотники по території України

Зміст

Про це інформують повітряні сили ЗСУ. 

О 17:37 повідомлялося про кілька ворожих дронів у районі Куликівки та Березної на Чернігівщині. 

О 18:16 Повітряні сили попередили, що група ворожих безпілотників з Донеччини рухається на Дніпровщину.

О 18:41 ПС повідомили, що група ворожих БПЛА на півночі Донеччини прямує на північ.

О 19:31 з’явилася інформація про рух БПЛА на Суми з півночі. 

Станом на 19:38 повідомлялося про БПЛА: 

  • на півночі Дніпровщини, курсом на захід.
  • В центрі Сумщини, курсом на південний захід.

О 19:52 ПС повідомили, що ворожі безпілотники рухаються з Брянської області Росії на північ Чернігівщини. 

Станом на 20:29 ворожі дрони перебували

  • на півночі Чернігівщини, курсом на Чернігів.
  • На заході Сумщини, курсом на Чернігівщину.
  • Нові "шахеди" з Курської області РФ рухалися на Сумщину. 

Станом на 20:59 БПЛА фіксували

  • на півночі Полтавщини, курсом на Миргород.
  • На півдні Сумщини, курсом на Тростянець.
  • На півночі Харківщини, курсом на Богодухів.

Новина доповнюватиметься… 

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Росія
російська армія
безпілотник
Більше новин
