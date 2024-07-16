РФ запустила фейк про нібито підготовку Україною замаху на Орбана. ЦПД пояснив мотиви
Російські пропагандисти заявили, що українські спецслужби нібито готують замах на прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана: Центр протидії дезінформації спростував фейк та пояснив мотиви його запуску
Про це інформує ЦПД.
Російські пропагандисти заявляють, що українські спецслужби буцім-то готували замах на Орбана на передодні його візиту до Москви. Як доказ вони поширюють запис розмови, яка, мовляв, відбулася між куратором та виконавцем замаху.
"Ця інформація не відповідає дійсності. Для розповсюдження цього повідомлення росіяни створили копію популярного в Угорщині суспільно-політичного сайту Demokrata, факт підробки підтвердив і головний редактор видання", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що пропагандисти поширюють такий фейк для того, щоб створити інформаційну картину, вигідну для Кремля. Разом з тим, подібні вкиди покликані дискредитувати Україну в очах світу і підірвати підтримку західних партнерів.
"Також цією інформаційною операцією ворог хоче посіяти розбрат і недовіру серед європейських держав та ослабити Європейський Союз", - додали в ЦПД.
- 5 липня до Москви прибув з візитом прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. У Кремлі він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним і закликав його до припинення вогню.
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