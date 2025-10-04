РФ запустила по Україні дрони вдень 4 жовтня: рух безпілотників
Вдень суботи, 4 жовтня, російська загарбницька армія запустила по території України ударні безпілотники
Про це повідомили Повітряні сили ЗС України.
О 10:44 БПЛА фіксували на півночі Сумщини — курсом на захід.
Об 11:16 БПЛА рухались курсом на Суми.
Водночас БПЛА помітили на півночі Чернігівщини — курсом на захід.
О 12:05 дрони зафіксували на сході Чернігівщини — курсом на південний захід.
О 12:08 ворожі безпілотники рухались з півночі в напрямку Сум.
О 12:11 дрони помітили на півночі Чернігівщини — курсом на південь.
12:23 - ворожі БПЛА з півдня рухались курсом на Запоріжжя.
О 12:31 дрони на півдні Чернігівщини прямували на Київщину.
О 12:38 БПЛА фіксували на півночі Чернігівщини та Сумщини — курсом на південний схід.
О 13:00 безпілотники помітили на півночі Сумщини — курсом на південь.
Новина доповнюється...
- У суботу, 4 жовтня, російська окупаційна армія атакувала залізничний вокзал у Шосткинській громаді на Сумщині. Удар прийшовся по пасажирському потягу, є постраждалі.
