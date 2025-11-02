РФ запустила ударні безпілотники по території України: ситуація ввечері 2 листопада
Увечері неділі, 2 листопада, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України
Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.
О 17:44 з’явилася інформація про БПЛА на півдні Чернігівщини, курсом на Київщину.
О 18:02 військові попередили про БПЛА на Київщині, курсом на Димер.
Станом на 18:16 повідомлялося про БПЛА:
- в Корюківському районі Чернігівщини, курс південно-західний.
- На сході Дніпровщини, постійно змінювали напрямок руху.
Новина доповнюватиметься…
