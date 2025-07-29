РФ завдала ракетного удару по навчальному закладу Сухопутних військ ЗСУ: 3 людей загинули, 18 поранено
У вівторок, 29 липня, російські війська завдали ракетного удару по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України, внаслідок чого загинуло троє військовослужбовців, є поранені
Про це повідомляють Сухопутні війська у telegram-каналі.
Російські війська завдали ракетного удару по одному з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України.
Станом на 21:30 відомо про трьох загиблих та 18 поранених військовослужбовців. На місці інциденту працюють відповідні екстрені служби, а пораненим надається вся необхідна медична допомога.
"Для з'ясування всіх обставин і причин втрати особового складу створено комісію на чолі з начальником Військової служби правопорядку Збройних Сил України та призначено службове розслідування. У разі встановлення, що до загибелі та травмування військовослужбовців призвели дії або бездіяльність посадових осіб, винні будуть притягнуті до відповідальності", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що для захисту особового складу від ворожих ракетних та повітряних ударів по полігонах і навчальних центрах, командування ЗСУ та Сухопутних військ запроваджує додаткові безпекові заходи.
- У ніч на вівторок, 29 липня, російські окупанти завдали авіаційного удару по Біленьківській виправній колонії на Запоріжжі. Внаслідок атаки загинуло 17 осіб, десятки отримали поранення.
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