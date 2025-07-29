РФ завдала ракетного удару по навчальному закладу Сухопутних військ ЗСУ: 3 людей загинули, 18 поранено

Про це повідомляють Сухопутні війська у telegram-каналі.

Російські війська завдали ракетного удару по одному з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України.

Станом на 21:30 відомо про трьох загиблих та 18 поранених військовослужбовців. На місці інциденту працюють відповідні екстрені служби, а пораненим надається вся необхідна медична допомога.

"Для з'ясування всіх обставин і причин втрати особового складу створено комісію на чолі з начальником Військової служби правопорядку Збройних Сил України та призначено службове розслідування. У разі встановлення, що до загибелі та травмування військовослужбовців призвели дії або бездіяльність посадових осіб, винні будуть притягнуті до відповідальності", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для захисту особового складу від ворожих ракетних та повітряних ударів по полігонах і навчальних центрах, командування ЗСУ та Сухопутних військ запроваджує додаткові безпекові заходи.