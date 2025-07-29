Росіяни вночі атакували авіабомбами пенітенціарний заклад на Запоріжжі: 16 загиблих і 35 поранених
Уночі вівторка, 29 липня, російські окупанти завдали авіаційного удару по одній з виправних колоній Запорізької області, унаслідок чого загинули 16 людей, багато поранених
Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров.
За його словами, вночі ворог 8 разів обстріляв Запорізький район, попередньо, ФАБами. Поцілив і по виправній колонії.
У результаті обстрілу 16 людей загинули, 35 дістали поранень.
Крім того, зруйновані приміщення установи, пошкоджені приватні будинки поруч.
Удар по виправній колонії у Запорізькій області: є загиблі та поранені.
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, коментуючи обстріл виправної колонії на Запоріжжі, наголосив, що люди, які перебувають у місцях несвободи, не втрачають права на життя та захист.
"Це грубе порушення міжнародного гуманітарного права та ще один доказ воєнних злочинів РФ", - підкреслив Лубінець.
- Минулої ночі ворожі дрони атакували Київ, Запоріжжя, Херсон, Київщину і Кропивницький. Загалом від атаки РФ постраждали понад 10 людей.
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