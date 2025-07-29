Росіяни вночі атакували авіабомбами пенітенціарний заклад на Запоріжжі: 16 загиблих і 35 поранених

Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

За його словами, вночі ворог 8 разів обстріляв Запорізький район, попередньо, ФАБами. Поцілив і по виправній колонії.

У результаті обстрілу 16 людей загинули, 35 дістали поранень.

Крім того, зруйновані приміщення установи, пошкоджені приватні будинки поруч.

Удар по виправній колонії у Запорізькій області: є загиблі та поранені.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, коментуючи обстріл виправної колонії на Запоріжжі, наголосив, що люди, які перебувають у місцях несвободи, не втрачають права на життя та захист.

"Це грубе порушення міжнародного гуманітарного права та ще один доказ воєнних злочинів РФ", - підкреслив Лубінець.

Минулої ночі ворожі дрони атакували Київ, Запоріжжя, Херсон, Київщину і Кропивницький. Загалом від атаки РФ постраждали понад 10 людей.





