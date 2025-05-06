РФ завдала ракетного удару по передмістю Сум: 3 загиблих, 11 поранених
Російська окупаційна армія 6 травня атакувала передмістя Сум. Внаслідок удару троє людей загинули, одинадцять травмовані, серед них діти
Про це поінформувала Сумська ОВА.
Росія завдала удару по передмістю Сум близько 17:30. За попередньою інформацією, ворог ударив по цивільній інфраструктурі балістичною ракетою.
Внаслідок атаки загинула дитина. Шестеро людей постраждали. Більшість травмованих - це діти. Одна дитина в дуже важкому стані.
Станом на 18:35 зʼявилась оновлена інформація, згідно з якою загинула не дитина, а 20-річна жінка.
Наразі відомо про сімох потерпілих, серед них одна жінка та шестеро дітей.
О 19:39 в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар повідомив, що внаслідок удару РФ загинули 3 особи: дівчина — на місці події, чоловік та хлопчик — померли в лікарні.
ДСНС України поінформувала, що станом на 19:45 кількість постраждалих зросла до 11 людей.
- У ніч на 24 квітня Росія атакувала Україну дронами та ракетами. Внаслідок атаки безпілотників у Києві виникли пожежі в різних районах, а станом на 28 квітня кількість загиблих зросла до тринадцяти: від отриманих опіків помер 45-річний чоловік.
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