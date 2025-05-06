РФ завдала ракетного удару по передмістю Сум: 3 загиблих, 11 поранених

Про це поінформувала Сумська ОВА.

Росія завдала удару по передмістю Сум близько 17:30. За попередньою інформацією, ворог ударив по цивільній інфраструктурі балістичною ракетою.

Внаслідок атаки загинула дитина. Шестеро людей постраждали. Більшість травмованих - це діти. Одна дитина в дуже важкому стані.

Станом на 18:35 зʼявилась оновлена інформація, згідно з якою загинула не дитина, а 20-річна жінка.

Наразі відомо про сімох потерпілих, серед них одна жінка та шестеро дітей.

О 19:39 в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар повідомив, що внаслідок удару РФ загинули 3 особи: дівчина — на місці події, чоловік та хлопчик — померли в лікарні.

ДСНС України поінформувала, що станом на 19:45 кількість постраждалих зросла до 11 людей.