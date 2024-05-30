РФ звинуватила Україну в призупиненні обміну полоненими: в ISW проаналізували мету цих заяв

Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Напередодні уповноважена з прав людини у РФ Тетяна Москалькова звинуватила Україну у висуненні "надуманих вимог", що спровокували паузу в обміні військовополоненими протягом останніх кількох місяців.

За її словами, Росія зробила все можливе для підтримки діалогу з українським урядом і Міжнародним комітетом Червоного Хреста (МКЧХ) щодо справ військовополонених.

Проте за останні кілька місяців після останнього обміну, Росія вчинила низку зловживань щодо українських полонених, зокрема страти українських військовополонених без суду, використання військовополонених як живий щит на фронті, а також нібито функціонування "чорного ринку" для продажу українських військовополонених російським воєнізованим угрупованням.

Такі звинувачення РФ можуть бути спробою риторично перекласти провину на Україну та завуалювати перелік добре задокументованих російських знущань з українських військовополонених. Крім цього, РФ має на меті розпалити невдоволення в українському суспільстві або зірвати допомогу від Заходу.

Аналітики припускають, що Кремль використовує політику обміну військовополоненими як ще один риторичний прийом для підриву процесу ухвалення рішень в Україні.