"Робимо все можливе": Лубінець пояснив, чому не вірить у швидкий обмін полоненими у форматі "всіх на всіх"

Про це він заявив в етері "Радіо Свобода".

"Чи вірю я, що найближчим часом може відбутися обмін "всіх на всіх"? Ні, не вірю. Чи вірю я, що українська сторона робить все можливе, щоб великі обміни відбувалися? Так, цим займається велика команда Координаційного штабу, я особисто в щоденному режимі", - заявив омбудсмен.

На його думку, операція ЗСУ в Курській області покращує ситуацію з поверненням українців з РФ, а також з тимчасово окупованих територій України.

"Мені б дуже хотілося, щоб ми з Росією домовилися нарешті про принципи проведення обмінних процесів і повернення цивільних громадян, використовуючи цю ситуацію", - наголосив Лубінець.

Водночас він не уточнив, чи надала вже Росія списки людей, яких в рамках обмінного процесу хоче повернути в першу чергу, посилаючись на чутливість обмінних домовленостей. Проте він додав, що розуміє потребу суспільства бути проінформованими про перебіг домовленостей.