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Головна Війна з Росією "Робимо все можливе": Лубінець пояснив, чому не вірить у швидкий обмін полоненими у форматі "всіх на всіх"

"Робимо все можливе": Лубінець пояснив, чому не вірить у швидкий обмін полоненими у форматі "всіх на всіх"

Катерина Єсікова
16 серпня, 2024 п'ятниця
12:38
Війна з Росією Дмитро Лубінець

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець вважає, що найближчим часом обмін полоненими у форматі "всіх на всіх" не відбудеться, навіть попри операцію ЗСУ в Курській області РФ

Зміст

Про це він заявив в етері "Радіо Свобода".

"Чи вірю я, що найближчим часом може відбутися обмін "всіх на всіх"? Ні, не вірю. Чи вірю я, що українська сторона робить все можливе, щоб великі обміни відбувалися? Так, цим займається велика команда Координаційного штабу, я особисто в щоденному режимі", - заявив омбудсмен.

На його думку, операція ЗСУ в Курській області покращує ситуацію з поверненням українців з РФ, а також з тимчасово окупованих територій України.

"Мені б дуже хотілося, щоб ми з Росією домовилися нарешті про принципи проведення обмінних процесів і повернення цивільних громадян, використовуючи цю ситуацію", - наголосив Лубінець.

Водночас він не уточнив, чи надала вже Росія списки людей, яких в рамках обмінного процесу хоче повернути в першу чергу, посилаючись на чутливість обмінних домовленостей. Проте він додав, що розуміє потребу суспільства бути проінформованими про перебіг домовленостей.

  • У ході операції ЗСУ в Курській області РФ взяли в полон близько 2 тис. російських військовослужбовців.

Теги:
Росія
Омбудсмен
полонені
обмін полоненими
Військові новини
Курськ
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