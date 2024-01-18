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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Росгвардія в Маріуполі мобілізує своїх же мігрантів з Центральної та Середньої Азії, - радник мера Андрющенко
Ексклюзив

Росгвардія в Маріуполі мобілізує своїх же мігрантів з Центральної та Середньої Азії, - радник мера Андрющенко

18 січня, 2024 четвер
08:51
Війна з Росією Окупанти в Маріуполі

Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя, розкриває, як російська окупаційна влада втручається в релігійне життя міста та мобілізує своїх же мігрантів

Про це він сказав у ранковому етері Еспресо.

"Для чого там така велика концентрація росгвардії, для чого там велика концентрація військових? - до кінця навіть не зрозуміло. Їм немає чим зайнятися, вони постійно вигадують собі нових ворогів, частково супроводжують військову техніку, проводять контрпартизанські заходи, але загалом сказати для чого вони там стоять - нема такої відповіді", - розповідає Андрющенко.

За його словами, ворог у Маріуполі почав займатися релігійними сектами: "Це їхнє заняття номер один, зараз вони покінчили зі Свідками Єгови, будуть братися за інші протестантські церкви, релігійні течії".

Також росгвардія допомагає "військовій комендатурі" в мобілізації мігрантів у Маріуполі, які понаїхали з Центральної та Середньої Азії. Якщо навесні 2022 року ворог сам їх привозив, то далі вони вже приїжджали за великою зарплатнею, в той час, як роботи не вистачає самим українцям.

"Восени ми бачимо нову тенденцію, що дуже велика хвиля йде вже безпосередньо росіян, навіть із Таганрогу та Ростову їдуть на заробітки в Маріуполь. Тепер мігранти не потрібні росіянам, триває політика заміщення - спочатку глобально замістили українців, тепер разом з українцями заміщають оцих мігрантів вже безпосередньо на етнічних росіян, скажімо так. Мігранти ці взагалі нікому не потрібні, ані нашими, ані росіянам, вони ж не здатні чинити опір, не ведуть соцмережі, тобто це проходить достатньо спокійно. ОМОНівці, росгвардія разом з військовою комендатурою по багатоповерхівках, кварталах виловлюють цих мігрантів по місцях, де вони проживають, вантажать в Урали й везуть безпосередньо спочатку у "військкомати", потім на фронт", - підсумував радник міського голови Маріуполя.

  • Також Андрющенко повідомляв, що військові переміщення російських окупантів у тимчасово окупованому Маріуполі знову змінили напрям у бік Волновахи на Донеччині, що, ймовірно, свідчить про підготовку окупантів до наступу на Волноваху.
Росія
Маріуполь
російська армія
Донеччина
окуповані території
окупанти
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