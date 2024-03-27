Російська армія за добу війни в Україні втратила 1030 військових, 27 артсистем та 25 БПЛА

Про це 27 березня повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.03.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 439 190 (+1030) осіб,

танків ‒ 6904 (+11) од,

бойових броньованих машин ‒ 13 216 (+9) од,

артилерійських систем – 10 931 (+27) од,

РСЗВ – 1019 (+0) од,

засоби ППО ‒ 728 (+1) од,

літаків – 347 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8578 (+25),

крилаті ракети ‒ 2015 (+1),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 14 539 (+41) од,

спеціальна техніка ‒ 1794 (+45 од.

Зведення Генштабу: Росія активізувалася на Новопавлівському та Лиманському напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив 1 безрезультатну атаку на позиції наших військ в районі населеного пункту Іванівка Харківської області.

На Лиманському напрямку ЗСУ відбили 13 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Терни, Ямполівка, та північніше Веселого Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку Україна відбила 7 атак ворога в районі населених пунктів Іванівське, Богданівка, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 9 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка, Невельське та Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка, Георгіївка, Урожайне, де противник, за підтримки авіації, 26 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 7 разів атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області; Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби здійснив 3 безрезультатні атаки на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

Армія Росії завдала 5 ракетних та 74 авіаційних ударів по території України

Протягом минулої доби відбулося 67 бойових зіткнень.

Загалом, протягом минулої доби ворог завдав 5 ракетних та 74 авіаційні удари, здійснив 152 обстріли з реактивних систем залпового вогню позицій наших військ та населених пунктів. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 13 БПЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України 10 БПЛА було знищено.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Новоєгорівка, Іванівка, Кислівка Харківської області; Білогорівка Луганської області; Терни, Ямполівка, Веселе, Курдюмівка, Часів Яр, Бердичі, Новопокровське, Новомихайлівка, Микільське, Карлівка, Уманське, Семенівка, Красногорівка, Олександрівка, Старомайорське Донецької області; Малинівка Запорізької області.

Під артилерійським вогнем були понад 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Сили оборони уразили засіб протиповітряної оборони та артилерійський засіб ворога

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 2 пунктах управління та 8 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 засобу протиповітряної оборони, 1 артилерійському засобу та 1 складу боєприпасів противника.