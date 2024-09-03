Росія атакує Україну "шахедами" та ракетами: на Чернігівщині працювала ППО

Про це інформують Повітряні сили.

О 23:34 про загрозу застосування ударних БПЛА попередили Харківську область. О 00:17 жителів Чернігова закликали перебувати в укриттях - у місті зафіксували безпілотник.

Згодом стало відомо про чергову групу ворожих БПЛА на Харківщині, які рухаються у південному напрямку.

Станом на 00:52 групи "шахедів" фіксували в Харківській, Сумській та Чернігівській областях. Вони рухалися у західному напрямку. Невдовзі про загрозу застосування ударних безпілотників попередили також Полтавську область.

О 01:09 стало відомо про ракету на Сумщині в напрямку Чернігівщини. Водночас в районі Чернігова літав "шахед".

На Чернігівщині працювала ППО

Про це о 00:32 повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

"В місті працює ППО. Перебувайте в укриттях", - написав він.

Згодом начальник МВА поінформував, що у центральній частині міста, в районах вулиць Шевченка, Левка Лукʼяненка та Козацької влучань у будівлі та падіння уламків не зафіксовано.

"У місті влучань і падіння уламків не зафіксовано. Падіння уламків фіксується на околицях міста", - повідомив Брижинський.

О 01:20 Суспільне Чернігів повідомило про вибух у місті.

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