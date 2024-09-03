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Оновлено

Росія атакує Україну "шахедами" та ракетами: на Чернігівщині працювала ППО

Ольга Бабишена
3 вересня, 2024 вiвторок
01:27
Війна з Росією БПЛА "шахед", безпілотник, дрон

Російська терористична армія в ніч з 2 на 3 вересня запустила на територію України ударні безпілотники та ракети: у Чернігові працювала протиповітряна оборона

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Про це інформують Повітряні сили. 

О 23:34 про загрозу застосування ударних БПЛА попередили Харківську область. О 00:17 жителів Чернігова закликали перебувати в укриттях - у місті зафіксували безпілотник. 

Згодом стало відомо про чергову групу ворожих БПЛА на Харківщині, які рухаються у південному напрямку.

Станом на 00:52 групи "шахедів" фіксували в Харківській, Сумській та Чернігівській областях. Вони рухалися у західному напрямку. Невдовзі про загрозу застосування ударних безпілотників попередили також Полтавську область.

О 01:09 стало відомо про ракету на Сумщині в напрямку Чернігівщини. Водночас в районі Чернігова літав "шахед". 

На Чернігівщині працювала ППО

Про це о 00:32 повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський. 

"В місті працює ППО. Перебувайте в укриттях", - написав він. 

Згодом начальник МВА поінформував, що у центральній частині міста, в районах вулиць Шевченка, Левка Лукʼяненка та Козацької влучань у будівлі та падіння уламків не зафіксовано.

"У  місті влучань і падіння уламків не зафіксовано. Падіння уламків фіксується на околицях міста", - повідомив Брижинський. 

О 01:20 Суспільне Чернігів повідомило про вибух у місті. 

Новина доповнюватиметься...

Теги:
Україна
Росія
ППО
російська армія
Полтавщина
Сумщина
Чернігів
Чернігівщина
безпілотник
повітряна тривога
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