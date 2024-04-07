Росія хоче зробити Харків "сірою зоною", непридатною для життя, - The Economist

Про це повідомляє The Economist із посиланням на власні джерела.

"Військові джерела в Києві стверджували, що Росія вирішила зробити місто "сірою зоною", непридатною для проживання цивільних осіб", - йдеться у повідомленні.

За словами джерел, Росія наразі готує шість дивізій (приблизно 120 000 військовослужбовців) у Східному Сибіру. У виданні припускають, що Харків може стати один з напрямків росіян.

"Це може свідчити про інформаційну кампанію Кремля, щоб налякати харків'ян. Або ж це може бути кивок у бік провоєнного табору, який агітує за більш жорстку відповідь на часті напади України на Бєлгород, які також викликають занепокоєння в західних колах", - припускають у виданні.