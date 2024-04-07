Росія хоче зробити Харків "сірою зоною", непридатною для життя, - The Economist
Росія намагається перетворити Харків на "сіру зону", в якій неможливе життя для цивільних людей
Про це повідомляє The Economist із посиланням на власні джерела.
"Військові джерела в Києві стверджували, що Росія вирішила зробити місто "сірою зоною", непридатною для проживання цивільних осіб", - йдеться у повідомленні.
За словами джерел, Росія наразі готує шість дивізій (приблизно 120 000 військовослужбовців) у Східному Сибіру. У виданні припускають, що Харків може стати один з напрямків росіян.
"Це може свідчити про інформаційну кампанію Кремля, щоб налякати харків'ян. Або ж це може бути кивок у бік провоєнного табору, який агітує за більш жорстку відповідь на часті напади України на Бєлгород, які також викликають занепокоєння в західних колах", - припускають у виданні.
- Президент України Володимир Зеленський увечері 7 квітня заявив, що дипломати та військові шукають засоби ППО для того, щоб закрити небо Харкова від ворожих цілей.
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