"Світ має почути цей біль": Зеленський заявив, що дипломати і військові шукають ППО для Харкова

Про це він заявив під час вечірнього звернення.

За словами президента, ситуація у Харкові "дуже жорстка". Російські окупанти постійно тероризують регіон авіабомбами.

"Ми шукаємо можливості дати Харкову більше захисту неба - і це завдання як для військових, так і для всіх дипломатів України - для кожного й кожної, хто відповідає за міжнародну комунікацію, хто щоденно має бути в діалозі з партнерами", - каже Зеленський.

Президент наголосив, що Україні очевидно не вистачає засобів ППО, тому "світ має почути цей біль", який російські терористи завдають Харкову, Куп’янську, містам Донеччини, Запоріжжю, Сумщині та багатьом іншим нашим українським громадам.

Водночас він наголосив, що у світі є системи ППО, які можуть допомогти Україні: "Потрібна лише політична воля, щоб ці системи були передані Україні. Я дякую тим країнам, які вже допомогли. І бути активними у виконанні цього завдання - це персональна відповідальність наших дипломатів, які працюють за напрямками та країнами, де є необхідні системи".