Зеленський обіцяє "дуже конкретну" відповідь за удари по Харкову
У неділю, 7 квітня, президент України Володимир Зеленський обговорив з посадовцями ситуацію на фронті та активізацію російських атак по східних регіонах, зокрема, по Харкову. За ці атаки він пообіцяв "дуже конкретну і справедливу" відповідь
Про це він написав у телеграм.
Зазначається, що з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським Зеленський детально обговорив ситуацію на фронті та планування подальших дій.
Міністр оборони Рустем Умєров доповів президенту щодо ситуації з боєприпасами.
"Робимо максимум, щоб кожна бойова бригада мала все необхідне для захисту держави", - наголосив Зеленський.
Крім того, він провів розмови з головою СБУ Василем Малюком, керівником ГУР Кирилом Будановим, міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком щодо російських ударів ворога по Харкову та східних регіонах України.
"Росія ні на хвилину не припиняє свій терор. Працюємо, щоб надати нашим людям надійний захист. Готуємо відповідь для ворога - дуже конкретну і справедливу", - підкреслив президент України.
- Серед дня 7 квітня російська армія обстріляла середмістя Харкова. Є влучання по житловому сектору і промисловій зоні, відомо про трьох постраждалих.
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