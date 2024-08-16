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Головна Війна з Росією Росія може готувати теракт з ядерною провокацією, - голова ЦПД Коваленко

Росія може готувати теракт з ядерною провокацією, - голова ЦПД Коваленко

Влад Дідусь
16 серпня, 2024 п'ятниця
22:52
Війна з Росією Окупанти на ЗАЕС

У пʼятницю, 16 серпня, російська пропаганда почала просувати наратив, буцімто Україна готується обстріляти Запорізьку та Курську АЕС. У ЦПД заявили, що РФ може готувати теракт з ядерною провокацією

Зміст

Про це повідомляє очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

"Росія може готувати ядерну провокацію. В них не спрацював сценарій звинуватити нас в тероризмі і наступі на Курську АЕС, тепер вони брешуть про "брудну бомбу" і нашу можливу провокацію. Це свідчення того, що Росія може готувати теракт", - написав Коваленко.

У ЦПД відреагували на публікації, які зʼявились у державних пропагандистських агенціях РФ "РИА-Новости" і ТАСС. Росіяни поширюють заяви, буцімто Україна готується обстріляти Запорізьку та Курську АЕС.

  • Російський диктатор Володимир Путін прирівняв поразку в Україні до знищення державності Росії, що згідно з доктриною дозволяє йому застосувати ядерну зброю.
Теги:
Україна
Росія
тероризм
окуповані території
Запорізька АЕС
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ядерна бомба
воєнні злочини Росії
ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
Курськ
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