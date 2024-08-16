Росія може готувати теракт з ядерною провокацією, - голова ЦПД Коваленко

Про це повідомляє очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

"Росія може готувати ядерну провокацію. В них не спрацював сценарій звинуватити нас в тероризмі і наступі на Курську АЕС, тепер вони брешуть про "брудну бомбу" і нашу можливу провокацію. Це свідчення того, що Росія може готувати теракт", - написав Коваленко.

У ЦПД відреагували на публікації, які зʼявились у державних пропагандистських агенціях РФ "РИА-Новости" і ТАСС. Росіяни поширюють заяви, буцімто Україна готується обстріляти Запорізьку та Курську АЕС.