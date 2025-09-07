Росія накопичила БПЛА, щодня вона вже може запускати до 1000-1200 різних типів "шахедів", - генерал Маломуж

Про це розповів генерал армії України, голова Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010) Микола Маломуж в етері Еспресо.

"Росія вибрала стратегію масштабування кількості безпілотників і ракет. Вона їх накопичує. Кожен день вона вже може запускати до 1000-1200 різних типів "шахедів". Це дійсно і власне виробництво, те, що вона отримує накопичуючи з Китаю, з Ірану і частково з Північної Кореї. Тобто вона сьогодні має великий запас, щоб дійсно щоденно наносити стратегічні удари по більшості стратегічних об'єктів і саме головне - міст і сіл нашої держави", - сказав він.

Микола Маломуж зауважив, що російський диктатор Володимир Путін обрав стратегію змушувати громадян України до того, щоб вимагати від політичного керівництва піти на поступки.

"Як він намагався це зробити через Трампа, тиснучи через модель от тиску на європейців і на Зеленського, щоб ми віддали і в Донецьку область і наші укріпрайони, і поступово перейшли до інших секторів. Але так не вийшло і цей провал, який заявив в Пекіні, буде, відповідно, закритий війною. Він сказав: “Якщо не хочете миру, а мир - це, за його версію, це окупація, це мало того, що відступ добровільно з ряду позицій. Це відповідно удари по мирним громадянам, самим незахищеним, по інфраструктурі, по енергетичним об'єктам ось восени і, зрозуміло, нові, як він уже задекларував, осінні наступальні операції на фронті. Сьогодні накопичені нові резерви, згенеровано 252 тисячі військ і це будуть комплексні удари по мирному населенню, але тепер вже не будуть, наприклад, окремі сектори, була день і ніч. Вибираючи, так би мовити, і конкретні регіони, конкретні міста і села, ну і зрозуміло, об'єкти енергетики й інші об'єкти, які будуть впливати на життєдіяльність восени і особливо зимою", - додав генерал армії України.